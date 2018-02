Reparação ao erário é imprescritível, diz STJ

A 1.ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que toda ação para reparação de dano ao erário não prescreve e o pedido pode ser feito pelo Ministério Público por meio de ação civil pública. A tese foi discutida no julgamento de recurso especial em que o Ministério Público do Rio pede o processamento da ação civil contra uma construtora e um engenheiro, que atestaram serviços não prestados. Eliana Calmon foi a ministra relatora.