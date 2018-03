Réplica de avião de Santos Dumont alça vôo sobre Brasília Uma réplica do Demoiselle, avião criado por Santos Dumont há 100 anos, voa na abertura da 1ª Feira Anac de Aviação Civil, que acontece até domingo no Terminal 2 do aeroporto de Brasília. O primeiro dia teve a presença do ministro da Defesa, Nelson Jobim e de empresários e executivos do setor aéreo, que assistiram ao vôo. Foto: Associated Press