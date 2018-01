Repórter da Rede Globo é libertado O repórter Guilherme Portanova, da TV Globo, foi liberado, por volta da 0h30 desta segunda-feira, em uma rua do bairro do Morumbi, na Zona Sul. Segundo funcionário da TV Globo, Portanova não soube identificar o carro no qual estava quando foi deixado pelos criminosos na zona Sul da cidade. Um segurança de uma empresa privada foi quem socorreu o repórter e o levou até a sede da emissora, no bairro do Brooklin, onde chegou à 1h05 de segunda. Os bandidos continuam foragidos. A primeira coisa que o repórter pediu aos colegas quando chegou à emissora era que gostaria de entrar em contato com parentes e ver imediatamente sua família. Guilherme não estava ferido, mas muito assustado e disse poucas palavras. Seqüestrado na manhã de sábado, 12, ficou em poder de seus seqüestradores, mesmo após a veiculação de um vídeo produzido pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O auxiliar técnico, Alexandre Coelho Calado, que também foi levado pelos seqüestradores na manhã do sábado, foi liberado no mesmo dia com a incumbência de levar à emissora um vídeo gravado, cujo conteúdo foi ao ar no início da madrugada de domingo pela TV Globo. No vídeo um criminoso, usando uma touca ninja, exige o fim do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) implantado no sistema prisional paulista. Essa era a condição para que Guilherme fosse liberado. Segundo Alexandre, ficou claro que os seqüestradores não tinham um alvo específico. "Eles levariam qualquer um de uma das equipes da TV Globo. Podia ser eu, podia ser qualquer um que estivesse lá na hora", disse Calado. O auxiliar técnico disse também que ele e Portanova ficaram a maior parte do tempo sentados no banco traseiro de um dos carros usados no seqüestro, parado no interior de uma garagem, num lugar que não soube identificar. Ele ficou o tempo todo de olhos vendados ou sentado virado para uma parede. Quinze horas depois, Calado foi separado de Portanova. "Daí eu saí desse carro (um Gol vermelho) e o Portanova ficou lá. Eles colocaram ele no porta-malas e me tiraram do carro. Aí eu fiquei na garagem sentado, virado para a parede. Algum tempo depois, fui colocado no porta-malas de outro carro e deixado aqui, a duas quadras da TV Globo", disse Calado, que trabalha há cinco meses na emissora. Após o depoimento de Calado, o apresentador do programa, Zeca Camargo, disse, em nome da TV Globo, que a emissora espera a libertação imediata de Portanova. O vídeo usado pelo PCC para condicionar a libertação do repórter foi gravado na última segunda-feira, 7, mesmo dia em que a facção divulgou o "salve geral" no qual tentava justificar os ataques iniciados na madrugada de domingo. A descoberta da data de geração foi feita neste domingo, 13, pela Rede Globo. A fita teria sido jogada na garagem da sede do SBT, em São Paulo, no mesmo dia, mas a rede não achou interessante exibi-lo. Entretanto, somente na manhã do sábado, 12, após tomar conhecimento do seqüestro, a fita foi entregue ao Ministério Público. Ainda no mesmo dia, no período da tarde, as imagens foram geradas pela Rede Globo à sua afiliada de Presidente Prudente, no Oeste do Estado, onde especialistas analisariam se o material era mesmo criação do PCC. A confirmação saiu em seguida, mas nem a polícia nem o serviço de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) acreditavam na possibilidade de que o PCC usaria as mesmas imagens para condicionar a libertação do repórter da Globo. "Isso foi uma surpresa para todo mundo", disse um técnico do serviço de inteligência da SAP."