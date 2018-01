Repórter do tempo do JN é alvo de ataques racistas na internet

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A jornalista Maria Júlia Coutinho, repórter do tempo do Jornal Nacional (TV Globo), foi alvo de comentários racistas na noite de quinta-feira, 2, na página oficial do telejornal no Facebook. Usuários escreveram posts pejorativos sobre a cor da pele da jornalista em uma publicação que continha a foto dela com a previsão do tempo para esta sexta-feira.

Publicações em defesa de Maria Júlia, também chamada de Maju por colegas de trabalho e telespectadores, logo surgiram após as críticas. Na tarde desta sexta, um usuário do Twitter postou uma crítica ofensiva à jornalista, que foi rebatida por ela. "Beijinho no ombro", respondeu Maju.

@Mindflow5 beijinho no ombro. — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) 3 julho 2015

Ainda nesta tarde, o âncora do Jornal Nacional William Bonner, a apresentadora Renata Vasconcellos e a equipe do telejornal fizeram um vídeo em resposta aos comentários preconceituosos. Sem citar a polêmica, Bonner falou: "A gente queria dar um recado para vocês. E o recado é esse aqui, ó: 'somos todos Maju'". Até as 18h10, o vídeo já tinha 44.498 compartilhamentos. A hashtag "SomosTodosMajuCoutinho" ficou em primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter.

#SomosTodosMajuCoutinho #SomosTodosMaju Posted by Jornal Nacional on Sexta, 3 de julho de 2015

Em nota, a TV Globo informou que as mensagens racistas contra a jornalista Maria Júlia Coutinho foram retiradas da página do Facebook do Jornal Nacional.

Segundo a emissora, o jornal dará, na edição desta noite, "notícia sobre o lamentável episódio".

A Globo estuda ainda as medidas judiciais cabíveis para o caso, informou a nota.