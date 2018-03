Repórter é baleado durante reportagem em Brasília

O jornalista Amaury Ribeiro Jr. foi baleado na tarde desta quarta-feira na Cidade Ocidental, localizada na periferia de Brasília. O jornalista, repórter especial do jornal Correio Braziliense, principal periódico do Distrito Federal, trabalhava há semanas em uma série de reportagens sobre a criminalidade, a violência e o tráfico de drogas nas cidades que cercam a capital. Segundo testemunhas, ele aguardava um entrevistado em um bar quando chegou o agressor: um rapaz encapuzado, com um revólver calibre 38 nas mãos, que chegou ao local atirando no jornalista. Disparou dois tiros e fugiu. Um deles atingiu Amaury em região próxima à virilha. Investigadores trabalham com a suspeita de que a agressão tenha relação com as reportagens. O motorista que o acompanhava pediu socorro ao corpo de bombeiros, que levou o jornalista a um hospital na cidade satélite do Gama, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Ao chegar ao pronto-socorro, no início da noite, Amaury estava consciente, calmo e relatava o episódio. Foi rapidamente transferido para o centro cirúrgico para avaliação dos danos internos e localização da bala. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), visitou Amaury no hospital, à noite. "Foi um crime não só contra a pessoa física, mas contra a liberdade de imprensa, porque o jornalista estava denunciando a violência na região", disse Arruda. O aumento da violência na chamada região do Entorno de Brasília tornou-se nos últimos dias o principal assunto da agenda de Arruda. O aumento acentuado dos homicídios e do narcotráfico nas regiões que cercam a capital levaram os governos do DF e de Goiás a pedir auxílio do governo federal, que se comprometeu a disponibilizar homens da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública.