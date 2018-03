Repórteres russas roubam a cena Duas repórteres russas roubaram a cena na plateia do desfile de Priscilla Darolt. Loiríssima e altíssima, a dupla fazia a linha Paris Hilton e foi a salvação dos fotógrafos, carentes de celebridades. Munidas de um restrito vocabulário português, não iam muito além do "beleza?" e "muito obrigada", mas se esforçaram. No backstage, elas estavam interessadas em saber o que Priscilla sabia sobre a moda russa, mas a estilista não teve muito o que dizer.