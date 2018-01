Representante do Vaticano começa a definir agenda do papa no Rio

RIO - Começou pela Base Aérea do Galeão a vistoria da equipe do Vaticano responsável pelas viagens internacionais do papa. A comitiva desembarcou nesta terça-feira, 23, no Rio para organizar a agenda do papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho. O chefe do departamento de viagens, Alberto Gasbarri, depois de uma reunião de cerca de duas horas, seguiu para a base aérea, onde o papa Francisco desembarcará, no dia 22 ou 23 de julho.

Gasbarri estava acompanhado de representantes da Arquidiocese do Rio e dos governos municipal, estadual e federal. A comitiva usou três carros e duas vans e teve a escolta de quatro motos do Batalhão de Choque da Polícia Militar. A agenda fora da Jornada tem várias propostas apresentadas pela Arquidiocese, como a visita a uma favela, a um centro de tratamento de dependentes de drogas, à Catedral Metropolitana, ao Cristo Redentor e ao Maracanã.

O roteiro do papa dependerá das visitas feitas por Gasbarri e sua equipe a esses locais. O representante do Vaticano, no entanto, não deverá anunciar logo a agenda do papa no Brasil. Na reunião desta manhã, a data estimada para o anúncio oficial do Vaticano foi 7 de maio. Amanhã, está prevista uma viagem de Alberto Gasbarri a Aparecida do Norte (SP), cidade que também deverá receber o pontífice. Gasbarri será recebido pelo arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Raymundo Damasceno. Alberto Gasbarri fica no Rio até sábado