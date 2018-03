Repressão minou apoio a Getúlio Vargas na região De sandálias de dedo, o agricultor Gilmar Rogério Wendel, 35 anos, divide o tempo entre a colheita e a prensa de folhas de fumo e as pesquisas sobre a história dos barbudos. Morador de Coloninha, povoado de Arroio do Tigre, um dos palcos da revolta, ele juntou amigos e parentes e filmou o curta "O Grito de Bamo", uma alusão ao "Bamo" (Vamos!) dos líderes do movimento. Os 15 minutos do filme dividiram os moradores. Muitos não gostaram da visão positiva dos barbudos. O diretor do curta interpretou Deca França.