Republicano quer sanções contra o Brasil no caso S.

Associated Press,

O deputado federal norte-americano Chris Smith, do Partido Republicano, defendeu sanções contra o Brasil depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter revertido a decisão que concedia ao norte-americano David Goldman a custódia de seu filho S., de 9 anos, que atualmente mora no País com o padrasto. A custódia havia sido concedida por uma instância inferior da Justiça.

Veja também:

Advocacia Geral da União vai apoiar o pai de S. na Justiça

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Smith pretende apresentar uma proposta para suspender as preferências comerciais dos Estados Unidos com o Brasil até que seja cumprido o tratado internacional sobre sequestro de crianças.

O filho de Goldman vive atualmente com a família do padrasto brasileiro, o advogado João Paulo Lins e Silva.

A mãe dele viajou para o Brasil em 2004, acompanhada do filho. Ao chegar ao País, ela telefonou para Goldman dizendo que o casamento entre eles acabara e que ela permaneceria com a criança. Ela morreu no ano passado. Desde então, o menino é alvo de uma disputa judicial por sua guarda.