Requião e presidente do PPS trocam socos

Um encontro no aeroporto de Campo Mourão entre Roberto Requião (foto), do PMDB, com o presidente do PPS no Estado, Rubens Bueno, terminou em confusão. Bueno teria sido agredido verbalmente por Requião e revidado com um soco. No Twitter, Requião escreveu: "Estendi a mão para cumprimentar o limpinho, que negou o cumprimento e tentou me arranhar como uma gata histérica. Levou o peteleco que merecia." Bueno nega ter recebido um soco.