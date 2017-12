Requião vai intervir em pedágios do Paraná O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), declarou, agora, que ainda hoje deve decretar intervenção no sistema de pedágios do Estado do Paraná, por 180 dias. Ele disse que recomendará ao interventor uma diminuição imediata de 50% no valor das tarifas. Requião também pediu que as praças de pedágio sejam desocupadas pelos caminhoneiros e membros do MST, do contrário, ele ordenará a reintegração de posse pela polícia.