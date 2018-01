Reservas para Carnaval do Rio acabam em 32 minutos

A reserva para os ingressos das arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2010 no Rio já se encerrou.

A primeira etapa da venda por telefone começou hoje às 9 horas e se encerrou em 32 minutos, segundo informações da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Os interessados devem efetuar o pagamento dos ingressos nos dias 12 e 13 de janeiro. Segundo a Liesa, os ingressos que não forem pagos serão oferecidos em nova oferta, a partir do dia 15 de janeiro.