Resgatados corpos de 2 crianças no Rio O Corpo de Bombeiros resgatou na madrugada de ontem os corpos de duas crianças, de 4 e 12 anos, que morreram soterradas após deslizamento ocorrido na tarde de domingo, no bairro de Rio Mole, na área rural de Saquarema, na Região dos Lagos (RJ). A tragédia aconteceu após um dia de intensa chuva na região que fica no limite com a cidade de Rio Bonito, onde 87 pessoas permanecem desabrigadas. Agora são cinco os mortos em decorrência das chuvas desde o dia 15. No sábado, um homem morreu arrastado pela correnteza de um riacho em Cardoso Moreira, no noroeste do Estado.