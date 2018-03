Resgate tenta tirar homem preso em cisterna há 24 horas

José Francisco da Silva, de 63 anos, está preso no fundo de uma cisterna em um sítio na região metropolitana de Belo Horizonte há mais de 24 horas. Equipes de resgate tentam quebrar uma pedra para tirar o homem de dentro do local. Uma bomba de sucção é usada para evitar que o nível da água suba na cisterna. A vítima está presa desde às 8h30 de segunda-feira no local, que fica no condomínio Ouro Verde, na cidade de Igarapé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem está preso no local - que tem 85 centímetros de diâmetro e 23 metros de profundidade. Conforme os bombeiros, a operação é complicada devido ao espaço estreito e a posição em que se encontra a vítima. Silva fazia uma escavação no reservatório quando uma pedra se deslocou e prendeu sua perna. A pressão e a respiração de Silva - que permanecia consciente - estão sendo monitoradas pelos bombeiros. Os trabalhos duraram toda a madrugada e na manhã desta terça a equipe de resgate já estudava novas estratégias para resgatar a vítima.