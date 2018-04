Resíduos voltam para a Inglaterra amanhã O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, acompanha hoje, em Rio Grande (RS), o embarque dos 40 contêineres de lixo vindos da Inglaterra. Um navio inglês vai receber as 755 toneladas de resíduos. O carregamento deve acabar amanhã. Para terça, está marcado uma reunião no governo para prevenir a chegada de mais lixo ilegal.