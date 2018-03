Resignado, Ciro pede votos para petista no Ceará O deputado Ciro Gomes (PSB) fez, ontem, em Fortaleza, seus primeiros pronunciamentos públicos desde que teve rifada a sua candidatura a presidente da República. Em duas oportunidades, ele pediu votos para a petista Dilma Rousseff. A primeira delas aconteceu na convenção do PDT cearense. A segunda, durante a convenção estadual do PSB, onde o irmão dele, o governador do Ceará, Cid Gomes, deu ponta-pé inicial na disputa pela reeleição. Na ocasião, Ciro afirmou também que a decisão de não levar a candidatura dele adiante foi feita por quem queria o melhor para o Brasil e para o povo.