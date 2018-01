Responsáveis por carreta envolvida em acidente no ES podem responder por homicídio culposo

VITÓRIA - Os donos da carreta que teria causado o acidente na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, e matou 21 pessoas na quinta-feira, 22, podem ser indiciados pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, assim que o inquérito for concluído, de acordo com o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré.

O delegado disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) da Cidade. Daré afirmou que, se constatada alguma responsabilidade por parte da empresa, eles responderão criminalmente. Na tarde desta sexta-feira, 23, proprietários serão intimados para prestar depoimento.

O secretário de Segurança Pública do ES, André Garcia, disse que as investigações começaram imediatamente após a fatalidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O levantamento preliminar aponta falha mecânica no caminhão. Teria furado um pneu. Todos os pneus do veículo estavam carecas, em péssimas condições. Teria quebrado algum eixo e ele invadiu a contramão da pista, atingindo o ônibus. As investigações continuam, e se as nossas equipes identificarem os culpados, vamos responsabilizá-los criminalmente", explicou Garcia.

A carreta carregava uma pedra de granito pesando 41 toneladas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). São 11 toneladas acima do permitido, que é 30. Além das péssimas condições dos pneus, denunciadas pela perícia da Polícia Civil, a PRF afirmou ainda que nenhuma das quatro balanças existentes na BR 101 está em funcionamento. A informação foi repassada pelo superintendente do órgão no Estado, Wylis Lyra.

A empresa responsável pelo veículo é a Jamarle Transportes, situada na Cidade de Baixo Guandu, no Noroeste capixaba. Ela poderá ser multada em quase R$ 5 mil. A reportagem do Estado tentou contato com a transportadora, mas os telefonemas não foram atendidos.