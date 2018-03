Ressaca altera trânsito na orla do Rio e interrompe travessia de barca

O mar agitado trouxe uma grande quantidade de areia para a orla fluminense

SÃO PAULO - O trânsito na cidade do Rio de Janeiro estava complicado na manhã desta sexta-feira, 9, por conta de alterações no tráfego provocadas pela ressaca que atinge a cidade desde a manhã de quinta-feira, 8.

Em virtude da agitação do mar, a faixa reversível da orla será mantida apenas na Avenida Atlântica, até que a maré volte a baixar. O objetivo é preservar as condições de segurança dos motoristas. Pelo mesmo motivo, o Aterro do Flamengo está com uma faixa interditada, no sentido Centro, próximo ao Morro da Viúva.

Também por conta do mar agitado, que trouxe grande quantidade de areia para a orla, a ciclovia e as pistas da Avenida Atlântica, Praia do Diabo (no Arpoador) e Aterro do Flamengo, foi mobilizado um número maior de garis para efetuar a remoção da areia das vias.

Em Copacabana, a limpeza é feita por 15 garis e uma pá mecânica. A pista sentido Leme, junto à ciclovia, está fechada entre as ruas Miguel Lemos e Bolivar. O trabalho começou às 23h de ontem.

No Aterro do Flamengo, a limpeza mobiliza 60 garis desde às 7h e, na praia do Diabo, o trabalho dos quatro garis acontece desde o início da manhã. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) não tem previsão de término dessa atividade, pois a maré ainda está muito alta.

Travessias

A ressaca também deixou o transporte de barcas da linha Praça XV-Charitas inoperante, segundo confirmou a Barcas S/A.

As demais linhas, Rio-Niterói, Praça XV-Paquetá, Praça XV-Cocotá, na ilha do Governador, estão operando normalmente, mas com redução de velocidade por medida de segurança, devido às condições da maré, segundo a Barcas.

A travessia Praça XV-Charitas foi suspensa na manhã de quinta-feira pelo mesmo motivo, de acordo com a Barcas.

Santos Dumont

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, ficou fechado por cerca de meia hora para pousos nesta manhã de sexta-feira, 9, por falta de visibilidade, segundo confirmou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Os pousos foram interrompidos no período das 6h40 até as 7h15. Por conta do fechamento, um voo da ponte aérea Rio-São Paulo da empresa aérea TAM, foi alternado para o Aeroporto Tom Jobim, às 7h40. Cinco pousos da Trip e outro da TAM foram cancelados.

De acordo com a Infraero, a areia acumulada nas pistas do aeroporto, trazida pela ressaca que elevou o nível do mar na Baía de Guanabara, não prejudicou as operações de pouso e decolagens.