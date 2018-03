Ressaca arrasta plataforma em S.Vicente Parte da plataforma de pesca que margeia a Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, foi arrastada pela força da ressaca, que desde a madrugada de ontem castiga parte do litoral paulista. O fenômeno foi provocado pelo ciclone extratropical que, mesmo afastado da costa, provoca fortes ventos sobre o oceano, agitando o mar. A previsão é de que as ressacas ocorram até hoje. Cerca de 20 m da plataforma foram destruídos, obrigando a Defesa Civil a interditar o local para a pesca, em trecho próximo da Ponte Pênsil.