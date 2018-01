SÃO PAULO - Uma forte ressaca atinge o litoral do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 21. Por causa do fenômeno, que deve durar até esta terça-feira, 22, as ondas das praias cariocas podem chegar a 2,5 metros de altura.

Duas faixas da Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul da cidade, estão interditadas devido à ressaca do mar. Os bloqueios foram feitos na altura da Rua Djalma Urich e da Rua Bolívar, no sentido Leme.

Segundo o Centro de Operações do Rio, a faixa na altura da Rua Djalma foi fechada por volta das 14h20 e, por volta das 15h horas, a faixa perto da Rua Bolívar foi interditada. Não há previsão para liberar esses locais. O motorista que trafega pela região pode usar as outras faixas da Avenida Atlântica.