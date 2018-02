Restam apenas 30% dos ingressos para o carnaval de São Paulo A menos de uma semana para o Carnaval de São Paulo, restam apenas 30% de ingressos para os setores de arquibancada, cadeira e mesa de pista, para os desfiles do Grupo Especial. Nos camarotes, restam 40% de ingressos disponíveis. As escolas de samba do Grupo Especial desfilam na sexta-feira, 16, e no sábado, 17. A programação do Carnaval de São Paulo está no site www.carnavalsp2007.com.br. Desfile Grupo Especial São Paulo. Anhembi. Avenida Olavo Fontoura, 1.209. (11) 2162-7250. Sexta-feira, 16, 23h15. Sábado, 17 22h30. Bilheterias de segunda a sábado, das 11 às 17h, e domingo. www.ingressofacil.com.br. b>Pontos de venda São Paulo Estádio do Pacaembu Prç Charles Miller, s/nº Estádio do Morumbi Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 Estádio Canindé (Portuguesa) Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Ginásio do Ibirapuera Rua Pe. Manoel da Nóbrega, 1361 Pitta Sports Rua Silva Bueno, 1156 - Ipiranga Parque São Jorge Rua São Jorge, 777 Tatuapé Estádio José Bruno Daniel Rua 24 de Maio, S/Nº - Santo André Shopping Moto e Aventura Rua Barão de Limeira 71, 2°andar Quadra da Gaviões da Fiel Rua Cristina Thomas, 183 - Bom Retiro Bilheteria do Anhembi Avenida Olavo Fontoura Rio de Janeiro Sede Botafogo F. R. (General Severiano) Av. Wenceslau Brás, 97 Clube de Regatas do Flamengo Av. Borges de Medeiros, 997 - Gávea Rio Sampa Rodovia Presidente Dutra, 177 - Nova Iguaçu Sede do Fluminense Rua Álvaro Chaves, 41 - Laranjeiras Maracanã Rua Eurico Rabelo, S/N Bilheteria - Nº 8 Fanáticos por futebol Av. Rio Branco, 156 - lj 20 e 22 Belo Horizonte Estádio Governador Magalhães Pinto (MINEIRÃO) Bilheteria 4 Av: Antônio Abraão Caram, nº 1001 - Pampulha Class Club Alaska Av. Bandeirantes, nº 20 - Loja 01 - Sion Class Club Buritis Professor Mário Werneck, nº 2355 - Buritis Clube Atlético Mineiro (Sede Administrativa) Av. Olegário Maciel, nº 1516 - Lourdes Vila Olímpica (Clube Atlético Mineiro) Av. Pedro I, nº 2676 - Planalto Clube Labareda (Clube Atlético Mineiro) Av. Portugal, nº 4020 - Itapoá