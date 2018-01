Restaurantes japoneses fora do Japão terão certificado O governo japonês começará a certificar a autenticidade da comida e do serviço nos restaurantes japoneses no exterior, informou nesta quarta-feira, 1º, o jornal de economia Nihon Keizai. O objetivo da nova medida é facilitar aos clientes distinguir os restaurantes japoneses reais de locais que se aproveitam da atual popularidade da gastronomia japonesa e oferecem pratos não autênticos ou num nível abaixo dos padrões, disse o jornal. Ao promover a autenticidade dos restaurantes japoneses fora do Japão, o governo pretende também criar uma consciência da qualidade dos alimentos japoneses no mundo e promover as exportações de produtos agrícolas. Em fevereiro, um comitê do Ministério de Agricultura começará a fixar diretrizes, como a proporção de ingredientes feitos no Japão exigidos nos cardápios e seu modo de preparação. As autoridades também vão selecionar os países e cidades cobertos pelo sistema e determinar se a organização encarregada de emitir os certificados será estatal ou privada. Existem cerca de 20 mil restaurantes japoneses fora do Japão, segundo o jornal, que destacou a expansão no Reino Unido, onde em cinco anos o número passou de quatro para 400.