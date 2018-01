Resultado do concurso Musa do samba sai nesta quarta-feira

Terminou na noite de segunda-feira, 21, o concurso ‘Qual é a musa do samba em São Paulo’, promovido pelo Jornal da Tarde e pelo Portal estadao.com.br. A enquete, que começou no dia 8 de janeiro, permitiu ao leitor escolher uma entre as 14 musas das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Veja também: As candidatas do concurso Regulamento do concurso 'Carnaval 2008 é no camarote JT' Apenas na primeira fase foram 11.050 votos. As cinco primeiras colocadas passaram à fase final e disputaram o título. São elas: Fabiana Pieroccini, representante da Gaviões da Fiel; Vanessa Fernandes, da Mancha Verde; Bruna Anchesci, a musa da Camisa Verde e Branco; Thais Palmares, da Águia de Ouro; e ainda Danielle Romani, que defendeu as cores da Império de Casa Verde. Nessa segunda fase, foram mais de 7 mil votos em uma disputa muito acirrada entre três concorrentes. Nesta quarta-feira, 23, os leitores poderão conferir quem é a musa do samba de SP. Camarote Vip em SP O Jornal da Tarde vai premiar as melhores frases, com no máximo três linhas, sobre o seguinte tema: "Escola do meu Coração". As mais criativas serão selecionadas e a recompensa será um ingresso para o camarote vip do JT do Sambódromo. No total, serão 60 frases escolhidas e o felizardo ainda pode levar um acompanhante. Junto com a frase, o participante deve informar o dia que gostaria de assistir aos desfiles das escolas de samba. As opções são dia 1º, dia 2 ou dia 8 de fevereiro (desfile das escolas campeãs). Para participar é só mandar a frase criativa para o e-mail: marketing.eventos@grupoestado.com.br. O concurso se estende até o próximo dia 27 de janeiro e o nome dos vencedores serão divulgados na edição do dia 28. O folião que pretende cair na folia no camarote só não pode esquecer de colocar os dados pessoais: nome, data de nascimento, endereço, CEP, telefone, e-mail, RG e CPF.