Retomados trabalhos para içar barco do Lago Paranoá, em Brasília

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta sexta-feira, 27, as operações para içar o barco Imagination do fundo do Lago Paranoá, em Brasília. Ontem, equipes da corporação iniciaram os trabalhos para suspender o barco, que pesa 15 toneladas.

Mergulhadores começaram a amarrar globos de elevação de cargas subaquáticas para içamento do Imagination. A embarcação está a uma profundidade entre 17 e 18 metros.

Nove pessoas morreram no naufrágio do barco, ocorrido no domingo. O corpo da última vítima foi resgatado ontem e identificado pelo Instituto Médico-Legal (IML). O corpo é do garçom Hadnilton José de Oliveira, de 31 anos, que ajudou passageiros a se salvar.

Com capacidade para 92 pessoas, o barco tinha 102 a bordo e apresentava defeitos mecânicos e rachadura no tubo de flutuação.