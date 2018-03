Retorno a São Paulo é lento pela Imigrantes O trânsito estava lento às 9 horas na Rodovia dos Imigrantes em direção à capital paulista devido ao excesso de veículos. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a morosidade acontecia a partir do quilômetro 70, trecho da Baixada Santista, e na chegada a São Paulo, na altura do quilômetro 16. Conforme ainda a concessionária, dos 687 mil carros que viajaram no réveillon, ainda devem retornar à capital 118 mil veículos. Às 9 horas, estava em vigor o esquema 5 x 5, com a descida para a Baixada Santista sendo feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pela nova Imigrantes. A volta para São Paulo ocorria pela pista Norte da Anchieta e pela antiga Rodovia dos Imigrantes. Não foram registrados acidentes graves em todo o sistema nas últimas horas.