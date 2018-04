Retorno de lixo à Inglaterra é adiado O mau tempo atrasou a viagem do navio que fará o transporte dos contêineres de lixo importado da Inglaterra. O navio MSC Oriane deixaria o Porto de Rio Grande ontem, com destino a Santos (SP), e depois iria para Felixstowe, no Reino Unido. Ondas de mais de três metros de altura e ventos de 70 km/h prejudicaram o retorno da embarcação.