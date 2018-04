Retratos de famílias no Memorial do Imigrante A mostra reúne 50 fotos ampliadas do livro da fotógrafa Fifi Tong, Origem, Retratos de Família no Brasil, lançado ontem. Há famílias anônimas e famosas, como a de Costanza Pascolato, que posou ao lado da neta, Allegra, da mãe, Gabriella, e da filha, Consuelo. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca; tel.: (11) 2692-1866; das 10h às 17h. R$4.