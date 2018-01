Retrospectiva 2011: Os fatos marcantes no dia-a-dia do brasileiro no ano

Chuva, acidentes, crimes, protestos e leis. Parece que os acontecimentos do dia-a-dia do brasileiro não mudam muito com o passar dos anos. Mas todos os anos, essas notícias chocam, matam e mudam a vida de cada um e de todos nós de uma maneira diferente.

Quem não se lembra do jovem que invadiu uma escola no Rio e atirou aleatoriamente contra estudantes dentro de sala de aulas? Onde a chuva não atingiu a população, alagou ruas, destruiu casas e matou? Como não se indignar com denúncias contra autoridades que se corrompem em vez de fazer seu trabalho, de proteger e melhorar a vida do cidadão?

Quando ver um acidente de trânsito e não se perguntar o motivo de motoristas ainda dirigirem bêbados imprudentemente? E por que não ficar feliz quando novas medidas que igualam e melhoram a vida de cada habitante?

Abaixo separamos os alguns dos principais temas que mês a mês provocou todas essas sensações nos brasileiros.

Janeiro - Tragédias climáticas no Brasil

Fevereiro - A cidade do Samba pegou fogo

Março - Cinema Belas Artes é fechado

Abril - Sangue em ataque no Realengo

Maio - Gente diferenciada e morte na USP

Junho - Greve dos Bombeiros e o primeiro casamento gay no País

Julho - Conclusão do caso Juan e acidente de avião no PE

Agosto - Assassinato de juíza e embargo de obra

Setembro - Gás em shopping e acidente em Santa Teresa

Outubro - Explosão em prédio no Rio e ocupação da USP

Novembro - Denúncias de fraudes e a prisão do traficante Nem

Dezembro - Novos projetos de leis e centenas de acidentes