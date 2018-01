Retrospectiva 2011: Setembro com gás em shopping e acidente em Santa Teresa

SÃO PAULO - O mês de setembro teve protesto no Rio, engavetamento com centenas de carros em São Paulo, a descoberta uma semana depois de um roubo milionário ao banco Itaú na Avenida Paulista e um grande impasse na zona norte paulistana por causa de um vazamento de gás metano próximo à Marginal do Tietê.

O protesto no centro Rio ocorreu no mesmo dia que os bondes de Santa Teresa completavam 115 anos. O motivo: um acidente dias antes que provocou a morte de seis pessoas e feriu mais de 50 depois de um dos bondes descarrilar e tombar numa das ruas do bairro. O problema teria sido a falta de manutenção no sistema e o bonde perdeu o freio ao descer uma ladeira.

O governo fluminense admitiu o sucateamento do sistema de bondes em Santa Teresa e o ponto turístico foi desativado até ser totalmente reformado, o que deve acontecer só em 2013. Até lá, ônibus substituem o tradicional meio de transporte inspirado nos bondes portugueses.

Explosão. No meio do mês, começou um impasse entre a Cetesb e o shopping Center Norte: segundo a companhia, a área do centro comercial estava com possível chance de explosão por vazamento de metano. Para evitar o problema, já que o prédio foi construído sobre onde antes ficava um antigo lixão, deveriam ser instalados drenos.

Como nos dias seguintes nenhuma medida foi tomada, a Cetesb aplicou uma multa diária de R$ 17 mil ao shopping até que a situação fosse resolvida. Dias depois, ganhou um ultimato e permaneceria fechado até resolver o problema, mas recorreu e conseguiu uma liminar na Justiça para ficar aberto. A prefeitura, no entanto, recorreu e conseguiu que o local fosse interditado por dois dias, quando foi finalizada a instalação de 11 drenos de exaustão.

Mas então começou o drama ao lado: a área do Cingapura Zachi Narki também estaria contaminada e corria o risco de explosão. A prefeitura informou que iria instalar drenos nos 35 blocos de prédios, mas a Justiça determinou a remoção de cerca de 7 mil moradores do local. Houve, então, protestos e tumulto na região provocados pelos moradores, indignados com a decisão. A liminar foi suspensa.

Cinematográfico. Em São Paulo, uma unidade do banco Itaú foi roubada e a estimativa de prejuízo foi de R$ 100 milhões. Ao todo, o conteúdo de 138 cofres foram levados pelos 16 criminosos que invadiram o local, entre joias, pedras preciosas e dinheiro em diferentes moedas. Três suspeitos foram presos.

A polícia acredita que o roubo foi planejado por um ano e envolveu funcionários como cúmplices. O sistema de alarme foi desativado e o segurança da unidade deixou a quadrilha entrar, apesar de fingir ter sido rendido. Os criminosos quebraram uma parede para conseguir arrombar o cofre.

Estrada. O dia de neblina na serra provocou um enorme acidente: o engavetamento de cerca de 300 veículos na Rodovia dos Imigrantes, com uma morte e quase 30 feridos. Com a visibilidade ruim, o sistema operava no esquema de comboios e uma primeira colisão provocou o efeito dominó por cerca de 2 km de extensão.

A remoção dos carros e a limpeza da pista só foi concluída no dia seguinte.