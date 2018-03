Réveillon de Salvador deve atrair meio milhão de pessoas

SALVADOR - Pelo menos 500 mil pessoas são esperadas nos 75 quilômetros de orla de Salvador (BA) para comemorar a passagem do ano à beira-mar. A festa, anunciada pela prefeitura, que promove o evento junto com o governo do Estado, como o maior réveillon de praia do Brasil, terá palcos com atrações musicais em três pontos da praia - Boa Viagem, na orla da Baía de Todos os Santos, Piatã, na costa atlântica, e a tradicional comemoração no Farol da Barra, onde as duas orlas da cidade se encontram.

À 0 hora do dia 1º, 20 toneladas de fogos de artifício marcarão a passagem do ano. Seis praias da cidade serão palco do espetáculo: as três que receberão shows mais Jardim de Alá e Amaralina, na orla atlântica, e Paripe, na Baía de Todos os Santos. O show pirotécnico será realizado a partir de balsas instaladas a 200 metros da faixa de areia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos promovendo a festa neste novo formato para facilitar o acesso da população, que não precisará se deslocar muito pela cidade para aproveitar o réveillon", afirma o prefeito João Henrique Carneiro, lembrando que um palco no miolo da cidade, no bairro de Cajazeiras 10, também receberá atrações musicais na noite de réveillon.

Além dos fogos e das apresentações artísticas, todas as praias de Salvador receberão uma infraestrutura inédita de serviços. Ao longo da orla, serão instalados 150 toldos para comercialização de alimentos e bebidas. Trezentos donos das extintas barracas de praia da cidade serão responsáveis pelos espaços, que têm autorização da União para funcionar ininterruptamente até o dia 2. Além disso, serão instalados 500 banheiros químicos ao longo da faixa de areia.

O policiamento também será reforçado. A um contingente de 1,8 mil policiais militares caberá o controle da ordem nos locais de festa. O maior grupo, de 600 soldados, atuará na área do Farol da Barra, que deve ser palco da mais concorrida festa.

No palco montado no ponto turístico, vão se apresentar, a partir das 22 horas, o músico Carlinhos Brown, o cantor Tatau (ex-vocalista do grupo Ara Ketu) e a banda Duas Medidas. Protagonista da festa, Brown promete novidades para a apresentação na noite da virada. "Quero resgatar a ideia de concerto, dar uma visão diferente para a música baiana", afirma. "Mas também estou muito atento ao samba neste momento da carreira."

A circulação de carros pelas regiões onde vão ocorrer as festas fica proibida a partir da 0 hora de sexta-feira.