Réveillon na Paulista registra recorde de público Cerca de 2,2 milhões de pessoas festejaram a virada do ano na Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, não houve registro de incidentes, furtos ou tumulto na noite de domingo e na madrugada desta segunda-feira. A festa que celebrou a chegada de 2007 contou com um forte esquema de segurança e registrou recorde de público, quando comparada com as outras edições do evento. Apesar da chuva forte que atingiu a região até o início da noite, o público prestigiou as apresentações dos grupos Antônia e KLB, da Banda Calypso, do cantor Netinho e da roqueira Rita Lee. A partir das 21 horas, a concentração de pessoas na Avenida Paulista aumentou e a multidão ocupou toda a região desde a Avenida Brigadeiro Luís Antônio até a Rua da Consolação. O show da virada teve início às 21 horas e terminou por volta das 2h30 desta segunda-feira. Ao todo, seis viaturas da Guarda Civil Metropolitana e uma equipe de cem homens garantiram a segurança do evento. No Metrô, que funcionou durante toda a madrugada, também foi possível circular com tranqüilidade. Durante o show de fogos de artifício, cerca de cinco milhões de confetes metalizados foram despejados sobre o público. A presença de um grande número de famílias também foi registrada na 10ª edição do Réveillon na Paulista, consolidando o evento como uma das mais tradicionais festas de fim de ano do País.