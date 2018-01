Revelações sobre PCC e naufrágio em Macapá foram destaques do fim de semana

A revelação de que companheiras de integrantes do PCC levam ordens dos detentos às ruas e o naufrágio em Macapá chamaram atenção no noticiário do fim de semana. Na pauta de política, pesquisa que indica vitória em primeiro turno da presidente Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2014 e o lançamento da candidatura do ministro Aldo Rebelo ao governo de São Paulo foram destaques.

Veja as notícias que foram destaques neste fim de semana.

1 – Mulheres levam ordens de presos às ruas

2 – Treze pessoas morrem após naufrágio em Macapá

3 – Especial Sangue Político: Levantamento inédito do Estado mostra as mortes das disputas pelo poder na era democrática

4 – Dilma vence 1º turno contra Aécio e Campos, diz Datafolha

5 – PCdoB coloca ministro Aldo Rebelo na disputa em SP

6 – Rogério Ceni perde pênalti e São Paulo empata com o Corinthians. Veja fotos

7 – Vítima filma PM atirando em assaltante na zona leste

8 – Paulo Lins nega racismo em lista, defende Ruffato e manda um “saravá” aos professores cariocas em Frankfurt

9 – Secretário de Segurança de SP vai pedir escutas do PCC para punir policiais

10 – Pink Blocs participam deParada Gay no Rio de Janeiro. Veja fotos.