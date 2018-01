Revista encontra armas improvisadas em Hortolândia Era uma revista de rotina, mas o que se encontrou no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, anteontem, foi além de celulares, drogas e armas improvisadas. Flagra do fotorepórter Junior (nome fictício) revelou a criatividade dos detentos para despistar a vigilância. Fotoreportagem é um canal de comunicação mantido pelo Grupo Estado, que permite aos leitores enviarem suas imagens. Um dos celulares apreendidos dispunha de antena artesanal para ampliar o poder de alcance do aparelho. Outros, acondicionados em preservativos, foram retirados de dentro do corpo de detentos. Cerca de 20 trouxas de maconha foram encontradas amarradas umas nas outras, para facilitar a passagem do material pela tubulação de esgoto. O procedimento é apelidado pelos presos de ?internet?. Bolas de uma massa feita de sabonete e cinzas de cigarro serviam para tapar buracos nas paredes, onde armas como pedaços de metal transformados em facas estavam escondidas. Procurada pelo jornal, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ainda não informou sobre o saldo final da revista em Hortolândia.