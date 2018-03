Revista no CDP de São José dos Campos encontra túneis, drogas e celulares Uma revista surpresa realizada nesta sexta-feira, 7, no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, resultou na apreensão de 76 celulares, 32 carregadores, 21 facas e brocas, além de 112 papelotes de cocaína e outras 32 porções de maconha. Nas celas também foram encontrados dois túneis: um já cimentado, segundo a polícia, pronto para servir de fuga e outro ainda no começo. A blitz, que durou nove horas, e reuniu cem policiais militares, agentes penitenciários e cães farejadores, que percorreram as celas do durante todo dia, deve se repetir nas próximas semanas. O CDP de São José tem capacidade para 512 homens mas atualmente está com 1.173 presos, segundo levantamento da Secretaria de Administração Penitenciária.