Ribeirão Preto já tem 755 casos de dengue em 2007 Com a confirmação de mais 30 casos de dengue em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a cidade chega a 755 casos confirmados nos primeiros meses de 2007. A confirmação foi feita pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. A expectativa é de que mais casos deverão ser confirmados em breve, pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Os bairros que mais preocupam, pela infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, são Vila Virgínia, Vila Recreio, Campos Elíseos e Vila Tibério. Em 2006, Ribeirão teve 6.043 casos de dengue (número ainda não definitivo), sendo 16 hemorrágicos (dois deles com mortes dos pacientes). Na região, a cidade que mais tem casos neste ano é Bebedouro, que registra mais de 1.000 casos.