Ribeirinhos salvaram 4, antes que a porta travasse "Percebi que a aeronave estava perdendo altitude e comecei a rezar. Sentia que algo ruim ia acontecer", disse a assessora da Secretaria Municipal de Ação Social de Coari Brenda Dias Moraes, minutos antes da queda do avião. Foi muito rápido. Quando notou, o avião já havia caído de bico no rio e tudo ficou escuro. "Mesmo sem enxergar nada, procurei a saída de emergência. Abri a porta com dificuldade e, depois disso, mais três conseguiram sair." Os irmãos Erick e Yan da Costa Liberal são outros dois sobreviventes. De acordo com uma amiga dos garotos, Cristiane da Silva, ambos estão tentando esquecer o que viveram. "Eles sobreviveram por um milagre", afirmou ela. "Erick soltou o cinto de segurança do Yan. Mas não conseguiu salvar o pai e duas irmãs que morreram nessa tragédia." Cristiane disse ainda que os ribeirinhos tentaram salvar outros passageiros, mas a porta de emergência do avião havia travado. "Eles só puderam ver o desespero dos passageiros." A última sobrevivente é Ana Lúcia Reis Lauria, contadora que presta serviço para a prefeitura de Coari. "Quando percebi, meus pés estavam cobertos de água e o avião afundando. Fiquei desesperada, buscando uma maneira de sair do avião", afirmou ela, que é prima do secretário de Justiça do Amazonas, Lélio Lauria. Ana Lúcia disse que conseguiu chegar até a porta de saída e nadou até um tronco. MORTOS Passageiros: Adalto Santos dos Santos; Anads Junior; Camile Almeida Melo; Daniel de Melo; Daniel de Souza Melo; Emanuel de Melo; Evandro da Costa; Hosana de Souza Melo; Janete Melo dos Santos; João Liberal Neto; Joelma Aguiar; Jonas de Souza Melo; Julia Caiane Melo Duarte; Laio Neto Melo Pinheiro; Luis Eduardo Melo Santos; Maria Eduarda Melo; Mateus Dantas da Silva; Merciclei de Souza Melo; Micicleide de Oliveira; Natalia da Costa Liberal; Stefhanie da Costa Liberal; Tamara Maria da Silva Tripulantes: César Leonel Grieger (piloto); Danilson Cirino Ayres da Silva (copiloto) Fonte: Instituto Médico Legal e Manaus Aerotáxi