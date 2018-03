Rincón vai aguardar processo em liberdade O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu ontem habeas-corpus ao ex-jogador de futebol Freddy Rincón. Ele vai aguardar em liberdade o julgamento do pedido de extradição do Panamá. Rincón, preso desde maio, terá de entregar o passaporte ao STF e permanecer em São Paulo. Seus advogados ainda tentam encerrar o processo no Panamá.