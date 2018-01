Rio Acre já inundou 5.200 casas em Rio Branco O rio Acre continua subindo e já inundou mais de 5.200 residências em 21 bairros de Rio Branco. Cerca de 20 mil pessoas deixaram suas casas ou estão vivendo com a água em suas portas. As vítimas das enchentes estão sendo abrigadas pela Prefeitura e o Governo do Acre em 30 escolas. O coronel Gilvan Vasconcelos, coordenador da Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), informou hoje que 598 famílias foram instaladas em abrigos, mas o trabalho de remoção é ininterrupto. A operação de resgate é feita por cerca de 400 pessoas, entre bombeiros, policiais militares, servidores públicos e soldados do Exército. O prefeito Raimundo Angelim decretou situação de emergência na segunda-feira. A prefeitura começou uma campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos e está convocando voluntários para auxiliar na remoção das vítimas.