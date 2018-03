Rio começa a discutir criação de conselho

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio, seguindo posicionamento da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), é a favor da criação do conselho. "Não se trata de um controle público, mas da sociedade civil, com jornalistas e empresas no conselho", disse a presidente do sindicato, Suzana Blass.

Para o presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, o projeto "pode ser a proposta para a entrada do autoritarismo no País". "Não tenho dúvidas de que isso é um viés ideológico de um segmento partidário do País que, infelizmente, tenta restringir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa.

Em Mato Grosso, a assessoria jurídica do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Sai (PR), elaborou um pré-projeto de lei para a criação de um conselho de comunicação no Estado que, segundo a OAB-MT, tem o objetivo de monitorar a imprensa. "Não existe um projeto, apenas um esboço", diz a advogada do parlamentar, Sayonara Caldart Arruda.

No Piauí, entidades ligadas a comunicação preparam para o próximo dia 11 uma reunião em que devem reeditar o projeto para criação dos conselhos estaduais de comunicação, também apelidado de controle de mídia.