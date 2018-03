Rio conta com ajuda do governo federal para vítimas da chuva O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), disse neste domingo que o Estado vai receber recursos do governo federal por meio de uma Medida Provisória para recuperar as áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio, principalmente a Região Serrana, e dar assistência aos desabrigados e desalojados. Ele estima que a medida será editada em, no máximo, 48 horas. Só o Estado precisará de R$ 35 milhões para reparo de estradas e pontes. "Estamos enfrentando problemas sérios do ponto de vista financeiro no Rio de Janeiro", declarou o governador. "Não tenho a menor dúvida de que o presidente da República e seus ministros sensíveis ao problema do Rio darão o apoio necessário por intermédio de uma medida provisória para suprir as necessidades do Estado". Atendimento aos municípios O ministro da Integração Nacional, Pedro Brito, disse que saiu da reunião com idéia do que é preciso ser feito para atender os municípios da região. "Queria aproveitar o resumo do governador para realçar um ponto importante que é a determinação do presidente Lula. A disposição do governo federal é dar atendimento às necessidades levantadas". Segundo o ministro, o secretário Nacional da Defesa Civil, coronel Jorge Pimentel, junto com todos os prefeitos, fará neste domingo um levantamento das necessidades específicas de cada um dos municípios atingidos "para que o governo federal possa fazer a alocação correta de recursos". "Já tem recursos liberados para atender às necessidades das pessoas desalojadas com colchonetes, cestas básicas e remédios. Temos que levantar as necessidades separando aquilo que é obrigação do Estado, e dimensionar a necessidade de recursos dos municípios, casas que precisam ser reconstruídas, acostamentos que precisam ser recuperados". O governador desembarcou de helicóptero em Nova Friburgo por volta de 15h30. Ao lado do ministro, visitou o bairro Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, onde três crianças morreram soterradas depois que um barranco atingiu a casa onde moravam. Do alto de uma encosta, inspecionou a área atingida e mostrou-se impressionado com os estragos causados pelas chuvas. No local, disse que tomaria providências.