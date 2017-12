Rio continua em estado de atenção por causa das chuvas

A cidade do Rio de Janeiro continua em estado de atenção por conta das chuvas que atingem a região desde a tarde de segunda-feira, 17. A Defesa Civil, que colocou cidade em estado de atenção desde o início das chuvas, atendeu 123 chamados até esta quarta-feira, mas nenhuma ocorrência de gravidade. Ninguém ficou desalojado ou ferido, segundo a Defesa civil. Veja também: Chuva estraga provas e secretaria altera datas do Saresp A maioria das ocorrências foi para atender imóveis com infiltrações e deslizamento de barreiras. Os bairros mais atingidos são Jacarepaguá, Centro, Campo Grande e Tijuca. Por conta da chuva, a ponte Rio-Niterói chegou a ser fechada e foram registrados pontos de alagamento. Na segunda, choveu forte entre 16 horas e 18 horas. A estação meteorológica do Forte de Copacabana registrou 58,2 milímetros de chuva. Em Jacarepaguá, na zona oeste, choveu 52,8 milímetros. Isso corresponde, em média, a um terço do que é previsto para todo o mês de novembro.