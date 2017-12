Rio: criminoso é detido após invadir escola e arrombar 10 salas na Tijuca

SÃO PAULO - Um bandido foi preso e outro conseguiu fugir, nesta madrugada de segunda-feira, 30, após ambos invadirem o colégio Marista São José, localizado na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio, e arrombarem 10 salas.

PMs do Batalhão da Tijuca e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Borel prenderam Antônio Marcos Bonfim, de 30 anos, que, com o auxílio de um comparsa, invadiu o estabelecimento de ensino. Segundo a PM, seguranças do colégio conseguiram acionar os policiais, que recuperaram os objetos, entre eles computadores, levados pelos ladrões.

Os policiais também apreenderam diversas ferramentas utilizadas no arrombamento das salas. O flagrante foi registrado na delegacia da Tijuca.