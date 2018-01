Rio de Janeiro registra 29 mortes nas rodovias federais

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal registrou 10% de redução nas vítimas fatais nas estradas do Rio de Janeiro durante o Natal e o Réveillon. Foram 29 vítimas fatais, contra 32 do mesmo período de 2010. A Operação Fim de Ano teve início no dia 16 de dezembro e foi encerrada nesta segunda-feira, 2 de janeiro.

Durante o período de Natal, que registrou queda em todos os índices, comparados com o mesmo período de 2010 (13% a menos no total de acidentes, 44% a menos no número de vítimas e redução de 25% nas mortes), o Réveillon foi favorável somente na redução de 60% no número de mortes. Houve aumento de 9% no total geral de acidentes e de 66% no total de feridos. Segundo a PRF, o trecho da BR-101 (Rio-Santos), no município de Angra dos Reis, foi considerado o mais violento, onde 11 pessoas morreram.

Em todo o Rio de Janeiro, a PRF realizou 1.712 testes de bafômetro, com 13 motoristas autuados e sete presos por embriaguez.