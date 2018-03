Rio de Janeiro sofre terceiro apagão em uma semana

A forte chuva e o vento que atingiram o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 25, derrubaram árvores e galhos na rede elétrica, provocando a queda do fornecimento de energia, principalmente na Ilha do Governador, na zona norte da cidade. Foram afetados também trechos dos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, da zona oeste, e do Jardim Botânico, na zona sul.

De acordo com a Light, empresa responsável pelo serviço de distribuição, todas as regiões da capital fluminense e de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada, já tiveram o fornecimento de energia restabelecido durante a madrugada.

Desde o início da semana, a cidade tem sofrido com apagões. Na segunda e na terça-feira, 12 mil moradores dos bairros do Leblon, Ipanema e Lagoa, na zona sul, ficaram horas sem energia elétrica em razão de um defeito em um cabo subterrâneo. Além disso, o Rio também foi atingido pelo blecaute do último dia 10, que deixou 18 Estados do País às escuras.