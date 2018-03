Rio é a cidade mais cara das Américas, aponta estudo

SÃO PAULO - Tóquio é a cidade com custo de vida mais alto do mundo para expatriados em 2010 e o Rio de Janeiro é a mais cara da América, de acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira, 14, em Paris pela consultoria britânica ECA, informa a agência France Presse.

A pesquisa, conduzido antes da queda do euro, mede os preços de bens de consumo e serviços (alojamento, alimentação, transporte, vestuário, lazer, etc.) de 400 cidades em todo o mundo. Atrás de Tóquio, Oslo, na Noruega, ocupa o segundo lugar, e o terceiro foi Luanda, capital da Angola.

"Em contraste com o ano anterior, o aumento na demanda por matérias-primas reforçou o valor do real e permitiu que as cidades brasileiras subissem no ranking", diz o relatório.

Londres foi a grande surpresa do estudo. Por um longo tempo, a cidade britânica estava entre as capitais onde o custo de vida foi uma das mais elevadas, mas neste ano já não faz parte das primeiras 50 cidades, caindo para o 78º lugar.

Nenhuma cidade norte-americana está entre as 25 mais caras. Nova York está localizada na posição 48. "A queda do dólar levou a um leve aumento do custo de vida na maioria das cidades norte-americanas", afirma o estudo.

Cinco cidades africanas estão entre as 25 primeiras: além de Luanda, Libreville (Gabão), está em 13º lugar, Abidjan, na Costa do Marfim, está em 17º, Abuja na Nigéria na 18ª posição e Kinshasa (Congo) em 23º. Com exceção de Abidjan, as outras quatro cidades estão em regiões que produzem e exportam petróleo.

Confira o ranking com as primeiras 20 cidades mais caras do mundo:

1) Tóquio (Japão)

2) Oslo (Noruega)

3) Luanda (Angola)

4) Nagoya (Japão)

5) Yokohama (Japão)

6 Stavanger (Noruega)

7) Kobe (Japão)

8) Copenhague (Dinamarca)

9) Genebra (Suíça)

10) Zurique (Suíça)

11) Berna (Suíça)

12) Basilea (Suíça)

13) Libreville (Gabão)

14) Helsinki (Islândia)

15) Moscou (Rússia)

16) Paris (França)

17) Abidjan (Costa do Marfim)

18) Abuja (Nigéria)

19) Tel Aviv (Israel)

20) Seul (Coreia do Sul)