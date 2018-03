Rio e Niterói arrecadam mais de 140 t de donativos

SÃO PAULO - As cidades do Rio e Niterói arrecadaram até o momento mais de 140 toneladas de donativos para os desabrigados das chuvas. Os materiais foram doados por moradores dos municípios que estão em condições de contribuir.

Somente em Niterói foram arrecadados 84 toneladas de alimentos, água, roupas e produtos para higiene. O Instituto Abel lotou 88 veículos com donativos, até domingo, 11, somando 50 toneladas de produtos distribuídos para Niterói e São Gonçalo.

De acordo com a escola, no momento, a maior necessidade é de produtos para bebês como fralda, mamadeira e carrinho de bebê, artigos para higiene pessoal além de pratos, copos e talheres descartáveis.

O Clube Canto do Rio, em Niterói, recolheu 34 toneladas de doações. Segundo a Prefeitura do município, os moradores necessitam ainda de colchonetes, enlatados e material para limpeza.

Na cidade do Rio, a Secretaria Municipal de Assistência Social contabilizava, até sexta-feira, 9, 20 toneladas de donativos.

As coletas são feitas em 23 postos de atendimento. A Guarda Municipal do Rio já enviou sete caminhões cheios com diversos materiais, entre alimentos e roupas, somando 40 toneladas. No total, o município arrecadou 60 toneladas.

Para ajudar

Além desses órgãos, a Caixa Econômica Federal (CET) abriu a conta 0199.006.2010-1 para recebimento de depósitos, em qualquer agência da Caixa, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários e transferência pela internet.

Todas as agência da Caixa da região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Niterói, recebem doações (roupas de cama, mesa e uso pessoal; alimentos não perecíveis; e produtos de higiene pessoal e limpeza).

Uma Central de Telemarketing (0800-7260101) foi disponibilizada para prestar informações sobre o recebimento de donativos.