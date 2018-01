Rio e São Paulo fazem desfile das escolas de samba campeãs

RIO - A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio (Liesa) informou na tarde desta sexta-feira, 20, que há 6 mil ingressos disponíveis para o Desfile das Campeãs, neste sábado, 21, a partir das 21h30. Os ingressos são apenas para as chamadas arquibancadas especiais, nos setores 2 a 11 do sambódromo. Estão esgotadas as entradas para camarotes, frisas, cadeiras e arquibancadas "populares" (nos setores 12 e 13). O sambódromo do Rio tem capacidade para 75 mil pessoas.

Os ingressos para as arquibancadas especiais custam de R$ 110 a R$ 300. O valor menor corresponde aos setores 2, 3 e 11. As entradas podem ser compradas apenas em dinheiro atrás do setor 11 do sambódromo, a partir das 10 horas deste sábado.

Seis escolas de samba desfilarão neste sábado: a Beija-Flor, campeã do carnaval do Rio, o Salgueiro, que ficou em segundo lugar, a Grande Rio, terceira colocada, a Portela, 4ª, a Unidos da Tijuca, 5ª, e a Imperatriz Leopoldinense.

São Paulo. Nesta sexta-feira, 20, a partir das 21h30 acontecem os desfiles das cinco primeiras colocadas no Grupo Especial de São Paulo (Vai-Vai, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Águia de Ouro e Dragões da Real) além das duas escolas que subiram para o grupo de elite - a Pérola Negra e a Unidos do Peruche.

