Rio entra em estágio de atenção devido a chuva

SÃO PAULO - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 12h55 desta sexta-feira, 16, devido a instabilidades atmosféricas, causadas pelo tempo quente e úmido.

Segundo o Centro de Operações, por volta das 15 horas, ocorrem pancadas de chuva com potencial de alagamento na cidade.

A chuva, que começou na zona oeste da cidade, está se deslocando para todo o município. Até o momento, os maiores índices de chuva foram registrados em Campo Grande, Santa Cruz, na Avenida Brasil, na altura da Estrada do Mendanha, na Barra da Tijuca/Riocentro e no Recreio dos Bandeirantes. Estes núcleos de chuva se caracterizam por provocar pancadas de rápida duração, com intensidade moderada a forte.

Texto atualizado às 15h30.