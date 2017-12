Rio espera 2,3 milhões no réveillon de Copacabana; veja as atrações

RIO - A Prefeitura do Rio anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, a programação para o réveillon na cidade, o destino turístico mais procurado do país para o ano-novo. Segundo a Riotur, são esperadas 2,3 milhões de pessoas - sendo 767 mil turistas. O tema da festa no palco principal, em Copacabana, na zona sul, será o filme de animação Rio 2, que deverá ser lançado no ano que vem.

O espetáculo de fogos terá duração de 16 minutos e iluminará a orla de Copacabana com seis fases multicoloridas (Voo Azul, Floresta de Cores, Natureza Exuberante, Aquarela Carioca, Paz e Luz e Bem-vindo 2014) e desenhos lúdicos inspirados no filme. Além disso, será sincronizado a uma trilha sonora cinematográfica, assinada pelo compositor John Powell, responsável pelas trilhas de superproduções americanas, como o próprio Rio, Kung Fu Panda, Ultimato Bourne e Shrek.

A animação ficará por conta de cerca de 20 atrações musicais, entre artistas e DJs, e será dividida em três palcos montados ao longo da orla de Copacabana. Artistas como Will.i.am, vencedor do Grammy e conhecido por seu trabalho com o The Black Eyed Peas, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Nando Reis subirão aos palcos.

O secretário municipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello, deu detalhes sobre a transmissão da festa pela TV, que deverá levar as imagens do Rio para a América Latina e os Estados Unidos. "O mais legal desse réveillon é poder mostrar a cidade do Rio de Janeiro e esse espetáculo, que é o mais famoso do mundo, para o planeta inteiro. Esse ano, temos a novidade de ter a transmissão para todos os Estados Unidos e toda a América do Sul, através da Fox. É um ganho imenso para a cidade. Não há propaganda que pague esse tamanho de veiculação do Rio", afirma.

Além de Copacabana, haverá atividades na Ilha do Governador (Praia da Bica), Paquetá (Praia da Moreninha), Sepetiba (Praia do Recôncavo), Parque Madureira, Piscinão de Ramos, Penha (IAPI da Penha), Guaratiba (Rua Barros de Alarcão) e Flamengo (Praia do Flamengo).

Números da festa, segundo a Riotur

* 2,3 milhões de público em 2013

* 767 mil turistas esperados em 2014

* US$ 614 milhões de renda com turismo

* 3 palcos

* 300 banheiros químicos distribuídos por toda a orla

* 4 postos médicos

* 120 maqueiros

* 1500 profissionais na equipe de produção, contando com fornecedores

* 32 torres de som

* 30 postos de policiamento

* 26 UTIs móveis

O espetáculos de fogos

* 16 minutos de queima de fogos

* 24 toneladas de fogos

* 24 mil bombas de fogos, sendo 11 mil com alcance acima de 100 metros de altura

* 11 balsas de fogos (dispostas a 400 metros da orla)

* 50 técnicos em pirotecnia, sendo 44 embarcados dentro de contêineres protetores

6 etapas de fogos