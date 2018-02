Rio Grande do Sul deve ser atingido hoje por ciclone extratropical

Um ciclone extratropical, formado por um sistema de baixa pressão, deve atingir o Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira, 13, e provocar ventos de até 100 km/h, segundo previsão da Climatempo.

O fenômeno, que começou a se formar no Paraguai, causa a formação de nuvens pesadas que podem provocar chuva forte, ventania e até queda de granizo no Estado.

Depois de atingir a região sudeste do Rio Grande do Sul, o ciclone avança para o oceano e a chuva diminui, mas o mar deve ficar agitado, de acordo com previsão da Climatempo.